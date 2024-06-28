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Лазарева Наталия Васильева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Лазарева Наталия Васильева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1137-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.05.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Стромово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.
Дата крещения
29.05.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 102
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Лазарева Анна Прокопьевна
Отец - Лазарев Прокопий Андреев, крестьянин (д. Стромово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.)
Мать - Лазарева Наталия Васильева (д. Стромово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Гнусарев Яков Никитин, крестьянин (д. Мышлино, Короваевская вол., Покровский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Хвостова Евдокия Федорова, крестьянка (д. Воронцовка, Троицкая вол., Тарусский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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