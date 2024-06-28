Лазарев Прокопий Андреев
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Лазарев Прокопий Андреев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1137-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 27.05.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Стромово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.
- Дата крещения
- 29.05.1916
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 102
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Лазарева Анна Прокопьевна
Отец - Лазарев Прокопий Андреев, крестьянин (д. Стромово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.)
Мать - Лазарева Наталия Васильева (д. Стромово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Гнусарев Яков Никитин, крестьянин (д. Мышлино, Короваевская вол., Покровский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Хвостова Евдокия Федорова, крестьянка (д. Воронцовка, Троицкая вол., Тарусский у., Калужская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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