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Крылова Клавдия Николаевна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Крылова Клавдия Николаевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1136-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.05.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
05.05.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 102
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Крылова Клавдия Николаевна
Отец - Крылов Николай Иванов, мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Крылова Мария Лукьянова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Кондраков Сергей Петров, крестьянин (д. Кашенцево, Дорожаевская вол., Зубцовский у., Тверская губ.)
Воспр. - Куракина Анна Родионова, крестьянка (д. Чиверево, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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