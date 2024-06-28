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Митусов Петр Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Митусов Петр Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1135-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.03.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
28.03.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 101
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Митусов Иван Егорович
Отец - Митусов Егор Васильев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Митусова Евгения Семенова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Митусов Петр Иванов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мошкова Мария Семенова, крестьянская жена (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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