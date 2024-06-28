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Шишинова Анисия Матвеева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Шишинова Анисия Матвеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1133-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.03.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская жена
Дата крещения
17.03.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 101
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Лидия
Мать - Потемкина Мария Васильева, мещанская девица (сл. Новая Купавна, Шаловская вол., Богородский у., Московская губ.)
Воспр. - Пантюшин Филипп Павлов, крестьянин (д. Кочкино, Васильевская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Шишинова Анисия Матвеева, крестьянская жена
Примечание: внебрачная
Примечание / Дополнительно
внебрачная
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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