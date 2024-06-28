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Лидия

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Лидия
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1133-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.03.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
сл. Новая Купавна, Шаловская вол., Богородский у., Московская губ.
Дата крещения
17.03.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 101
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Лидия
Мать - Потемкина Мария Васильева, мещанская девица (сл. Новая Купавна, Шаловская вол., Богородский у., Московская губ.)
Воспр. - Пантюшин Филипп Павлов, крестьянин (д. Кочкино, Васильевская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Шишинова Анисия Матвеева, крестьянская жена
Примечание: внебрачная
Примечание / Дополнительно
внебрачная
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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