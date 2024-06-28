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Галкина Любовь Яковлева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Галкина Любовь Яковлева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1132-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.03.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Кошелевка, Глебовская вол., Коломенский у., Московская губ.
Дата крещения
20.03.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 100
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Черемухина Елизавета Васильевна
Отец - Черемухин Василий Иванов, крестьянин (с. Тишково, Марфинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Черемухина Елизавета Ефимова (с. Тишково, Марфинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Галкина Любовь Яковлева, крестьянская жена (д. Кошелевка, Глебовская вол., Коломенский у., Московская губ.)
Воспр. - Тарантасов Василий Лукьянов, крестьянин (д. Бухолово , Овчининская вол., Покровский у., Владимирская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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