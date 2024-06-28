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Тарантасов Василий Лукьянов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Тарантасов Василий Лукьянов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1132-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.03.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Бухолово , Овчининская вол., Покровский у., Владимирская губ.
Дата крещения
20.03.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 100
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Черемухина Елизавета Васильевна
Отец - Черемухин Василий Иванов, крестьянин (с. Тишково, Марфинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Черемухина Елизавета Ефимова (с. Тишково, Марфинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Галкина Любовь Яковлева, крестьянская жена (д. Кошелевка, Глебовская вол., Коломенский у., Московская губ.)
Воспр. - Тарантасов Василий Лукьянов, крестьянин (д. Бухолово , Овчининская вол., Покровский у., Владимирская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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