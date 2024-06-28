Тарантасов Василий Лукьянов
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Тарантасов Василий Лукьянов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1132-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 17.03.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Бухолово , Овчининская вол., Покровский у., Владимирская губ.
- Дата крещения
- 20.03.1916
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 100
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Черемухина Елизавета Васильевна
Отец - Черемухин Василий Иванов, крестьянин (с. Тишково, Марфинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Черемухина Елизавета Ефимова (с. Тишково, Марфинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Галкина Любовь Яковлева, крестьянская жена (д. Кошелевка, Глебовская вол., Коломенский у., Московская губ.)
Воспр. - Тарантасов Василий Лукьянов, крестьянин (д. Бухолово , Овчининская вол., Покровский у., Владимирская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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