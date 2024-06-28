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Тураева Евдокия Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Тураева Евдокия Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1131-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.02.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Пилесево, Козловская вол., Ардатовский у., Симбирская губ.
Дата крещения
23.02.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 100
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Тураева Евдокия Ивановна
Отец - Тураев Иван Матвеев, крестьянин (с. Пилесево, Козловская вол., Ардатовский у., Симбирская губ.)
Мать - Тураева Анна Николаева (с. Пилесево, Козловская вол., Ардатовский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Коробкина Анна Федорова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Пьянов Константин Герасимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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