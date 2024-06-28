Слюняева Елизавета Гаврилова
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Слюняева Елизавета Гаврилова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1130-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 18.02.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянская девица
- Нас. Пункт приписки
- с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 19.02.1916
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 100
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Алексей
Мать - Слюняева Елизавета Гаврилова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Дмитриев Иван Алексеев, крестьянин (с. Кузьменки, Васильевская вол., Серпуховский у., Московская губ.)
Воспр. - Слюняева Надежда Гаврилова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Примечание: внебрачный
- Примечание / Дополнительно
- внебрачный
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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