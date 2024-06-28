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Мухин Иван Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Мухин Иван Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
112-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.03.1897
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
21.03.1897
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2656, лист: 510
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Мухина Александра Александровна
Отец - Мухин Александр Васильев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мухина Марфа Тихонова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мухин Иван Васильев, крестьянский сын (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мухина Анна Федорова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1871 ст.
Неизвестно
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Неизвестно
Неизвестно
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
24.02.1897
Неизвестно
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Неизвестно
Неизвестно
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
1874
Неизвестно
Малыя Мытищи, Мытищинская волость, Московский уезд
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