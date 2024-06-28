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Новикова Любовь Павлова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Новикова Любовь Павлова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1126-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.12.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
10.01.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 98
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Новикова Клавдия Ивановна
Отец - Новиков Иван Константинов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Новикова Ирина Павлова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Новиков Степан Иванов, крестьянский сын (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Новикова Любовь Павлова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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