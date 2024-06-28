Баширов Иван Тамасов
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Баширов Иван Тамасов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1125-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 27.12.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- инженер-технолог
- Дата крещения
- 07.01.1916
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 98
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Анохина Татьяна Павловна
Отец - Анохин Павел Семенов, крестьянин (д. Литвиново, Малышевская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
Мать - Анохина Акилина Михайлова (д. Литвиново, Малышевская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
Воспр. - Балякина Дарья Иванова, крестьянская вдова (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Баширов Иван Тамасов, инженер-технолог
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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