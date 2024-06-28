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Баширов Иван Тамасов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Баширов Иван Тамасов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1125-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.12.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
инженер-технолог
Дата крещения
07.01.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 98
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Анохина Татьяна Павловна
Отец - Анохин Павел Семенов, крестьянин (д. Литвиново, Малышевская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
Мать - Анохина Акилина Михайлова (д. Литвиново, Малышевская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
Воспр. - Балякина Дарья Иванова, крестьянская вдова (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Баширов Иван Тамасов, инженер-технолог
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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