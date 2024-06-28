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Анохина Татьяна Павловна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Анохина Татьяна Павловна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1125-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.12.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Литвиново, Малышевская вол., Бронницкий у., Московская губ.
Дата крещения
07.01.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 98
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Анохина Татьяна Павловна
Отец - Анохин Павел Семенов, крестьянин (д. Литвиново, Малышевская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
Мать - Анохина Акилина Михайлова (д. Литвиново, Малышевская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
Воспр. - Балякина Дарья Иванова, крестьянская вдова (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Баширов Иван Тамасов, инженер-технолог
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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