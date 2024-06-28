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Фадеев Петр Яковлев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Фадеев Петр Яковлев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1124-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.12.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Константиново, Спасская вол., Бронницкий у., Московская губ.
Дата крещения
06.01.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 98
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Фадеева Нина Петровна
Отец - Фадеев Петр Яковлев, крестьянин (с. Константиново, Спасская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
Мать - Фадеева Евдокия Сергеева (с. Константиново, Спасская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
Воспр. - Александрова Екатерина Сергеева, мещанская девица (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Фадеев Иван Петров, крестьянский сын (с. Константиново, Спасская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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