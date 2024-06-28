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Трухачева Мария Яковлева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Трухачева Мария Яковлева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1123-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.12.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
27.12.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 73
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Трухачев Иван Архипович
Отец - Трухачев Архип Дмитриев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Трухачева Мария Яковлева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Лизунова Дарья Павлова, крестьянская жена (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Щечкин Григорий Львов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Примечание: Акт рождения и крещения Ивана записан по документам, представленным 27 декабря сего 1915 года: - копии из Московской казенной палаты от 26 февраля 1908 года за № 420-908 и паспорту из Мытищинского волостного правления от 17 августа 1913 года за № 2206
Примечание / Дополнительно
Акт рождения и крещения Ивана записан по документам, представленным 27 декабря сего 1915 года: - копии из Московской казенной палаты от 26 февраля 1908 года за № 420-908 и паспорту из Мытищинского волостного правления от 17 августа 1913 года за № 2206
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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