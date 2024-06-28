Трухачев Иван Архипович
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Трухачев Иван Архипович
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1123-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 24.12.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 27.12.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 73
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Трухачев Иван Архипович
Отец - Трухачев Архип Дмитриев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Трухачева Мария Яковлева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Лизунова Дарья Павлова, крестьянская жена (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Щечкин Григорий Львов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Примечание: Акт рождения и крещения Ивана записан по документам, представленным 27 декабря сего 1915 года: - копии из Московской казенной палаты от 26 февраля 1908 года за № 420-908 и паспорту из Мытищинского волостного правления от 17 августа 1913 года за № 2206
- Примечание / Дополнительно
- Акт рождения и крещения Ивана записан по документам, представленным 27 декабря сего 1915 года: - копии из Московской казенной палаты от 26 февраля 1908 года за № 420-908 и паспорту из Мытищинского волостного правления от 17 августа 1913 года за № 2206
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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