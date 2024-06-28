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Мошкова Евдокия Яковлева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Мошкова Евдокия Яковлева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1122-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.12.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
16.12.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 73
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 муж
Урожд. - Мошков Петр Федорович
Отец - Мошков Федор Яковлев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мошкова Ольга Алексеева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Ларин Федор Иванов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мошкова Евдокия Яковлева, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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