Матюшкин Александр Михайлов
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Матюшкин Александр Михайлов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1121-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 12.12.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Лешки, Бобриковская вол., Епифанский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 14.12.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 72
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Василий
Мать - Рябова Елизавета Кузьмина, крестьянская девица (д. Михалицы, Молодинская вол., Подольский у., Московская губ.)
Воспр. - Афанасьева Наталья Иванова, крестьянка (д. Лешки, Бобриковская вол., Епифанский у., Тульская губ.)
Воспр. - Матюшкин Александр Михайлов, крестьянин (д. Лешки, Бобриковская вол., Епифанский у., Тульская губ.)
Примечание: внебрачный
- Примечание / Дополнительно
- внебрачный
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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