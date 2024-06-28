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Столярова Дария Ильина

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Столярова Дария Ильина
Тип записи
о рождении
Номер записи
111-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.02.1897
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Ново-Покров, Новопокровская вол., Гжатский у., Смоленская губ.
Дата крещения
02.03.1897
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2656, лист: 510
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Ионова Александра Осиповна
Отец - Ионов Осип Емельянов, запасной рядовой (д. Снопово, Александровская вол., Александровский у., Владимирская губ.)
Мать - Ионова Дария Федорова (д. Снопово, Александровская вол., Александровский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Лабуцин Василий Иванов, крестьянин (д. Толстоухово, Дороховская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Воспр. - Столярова Дария Ильина, крестьянская жена (с. Ново-Покров, Новопокровская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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