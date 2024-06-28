Лабуцин Василий Иванов
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Лабуцин Василий Иванов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 111-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 24.02.1897
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Толстоухово, Дороховская вол., Старицкий у., Тверская губ.
- Дата крещения
- 02.03.1897
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2656, лист: 510
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Ионова Александра Осиповна
Отец - Ионов Осип Емельянов, запасной рядовой (д. Снопово, Александровская вол., Александровский у., Владимирская губ.)
Мать - Ионова Дария Федорова (д. Снопово, Александровская вол., Александровский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Лабуцин Василий Иванов, крестьянин (д. Толстоухово, Дороховская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Воспр. - Столярова Дария Ильина, крестьянская жена (с. Ново-Покров, Новопокровская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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