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Ионова Дария Федорова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Ионова Дария Федорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
111-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.02.1897
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Снопово, Александровская вол., Александровский у., Владимирская губ.
Дата крещения
02.03.1897
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2656, лист: 510
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Ионова Александра Осиповна
Отец - Ионов Осип Емельянов, запасной рядовой (д. Снопово, Александровская вол., Александровский у., Владимирская губ.)
Мать - Ионова Дария Федорова (д. Снопово, Александровская вол., Александровский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Лабуцин Василий Иванов, крестьянин (д. Толстоухово, Дороховская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Воспр. - Столярова Дария Ильина, крестьянская жена (с. Ново-Покров, Новопокровская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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