Егорова Клавдия Михайлова
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Егорова Клавдия Михайлова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1119-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 25.11.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- дочь личного почетного гражданина
- Дата крещения
- 06.12.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 72
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Егорова Елена Михайловна
Отец - Егоров Михаил Михайлов, личный почетный гражданин
Мать - Егорова Ольга Карлова
Воспр. - Егоров Георгий Михайлов, сын личного почетного гражданина
Воспр. - Егорова Клавдия Михайлова, дочь личного почетного гражданина
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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