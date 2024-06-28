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Егорова Ольга Карлова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Егорова Ольга Карлова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1119-р
Роль персоны
Мать
Дата события
25.11.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Дата крещения
06.12.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 72
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Егорова Елена Михайловна
Отец - Егоров Михаил Михайлов, личный почетный гражданин
Мать - Егорова Ольга Карлова
Воспр. - Егоров Георгий Михайлов, сын личного почетного гражданина
Воспр. - Егорова Клавдия Михайлова, дочь личного почетного гражданина
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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