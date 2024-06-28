Егоров Михаил Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Михаил Михайлов

Егоров Михаил Михайлов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Егоров Михаил Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1119-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.11.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
личный почетный гражданин
Дата крещения
06.12.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 72
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Егорова Елена Михайловна
Отец - Егоров Михаил Михайлов, личный почетный гражданин
Мать - Егорова Ольга Карлова
Воспр. - Егоров Георгий Михайлов, сын личного почетного гражданина
Воспр. - Егорова Клавдия Михайлова, дочь личного почетного гражданина
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close