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Шиповский Павел Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Шиповский Павел Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1118-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.11.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
студент Императорского Московского университета
Дата крещения
06.12.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 72
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 муж
Урожд. - Шиповский Лев Николаевич
Отец - Шиповский Николай Алексеевич, потомственный почетный гражданин
Мать - Шиповская Надежда Васильева
Воспр. - Домашнева Лидия Васильева, потомственная дворянка
Воспр. - Шиповский Павел Алексеев, студент Императорского Московского университета
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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