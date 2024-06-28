Шиповский Николай Алексеевич
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Шиповский Николай Алексеевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1118-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 12.11.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- потомственный почетный гражданин
- Дата крещения
- 06.12.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 72
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 31 муж
Урожд. - Шиповский Лев Николаевич
Отец - Шиповский Николай Алексеевич, потомственный почетный гражданин
Мать - Шиповская Надежда Васильева
Воспр. - Домашнева Лидия Васильева, потомственная дворянка
Воспр. - Шиповский Павел Алексеев, студент Императорского Московского университета
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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