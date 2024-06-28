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Шиповский Лев Николаевич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Шиповский Лев Николаевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1118-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.11.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Дата крещения
06.12.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 72
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 муж
Урожд. - Шиповский Лев Николаевич
Отец - Шиповский Николай Алексеевич, потомственный почетный гражданин
Мать - Шиповская Надежда Васильева
Воспр. - Домашнева Лидия Васильева, потомственная дворянка
Воспр. - Шиповский Павел Алексеев, студент Императорского Московского университета
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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