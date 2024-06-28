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Савельева Марфа Архипова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Савельева Марфа Архипова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1115-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.11.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Путково, Волынская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Дата крещения
07.11.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 71
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Челобитчиков Михаил Андреевич
Отец - Челобитчиков Андрей Павлов, крестьянин (с. Нетрубеж, Нетрубежская вол., Мало-Архангельский у., Орловская губ.)
Мать - Челобитчикова Мария Тимофеева (с. Нетрубеж, Нетрубежская вол., Мало-Архангельский у., Орловская губ.)
Воспр. - Бурцев Роман Владимиров, крестьянин (д. Холопье, Пачуринская вол., Зубцовский у., Тверская губ.)
Воспр. - Савельева Марфа Архипова, крестьянская жена (д. Путково, Волынская вол., Рязанский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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