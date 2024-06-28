Бадидин Яков Антонов
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Бадидин Яков Антонов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1114-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 26.10.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 26.10.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 70
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Бадидин Дмитрий Яковлевич
Отец - Бадидин Яков Антонов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Бадидина Евдокия Афанасьева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Бадидина Татьяна Яковлева, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Козлов Николай Флоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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