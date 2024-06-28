Жуликова Дарья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуликова Дарья Николаева

Жуликова Дарья Николаева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Жуликова Дарья Николаева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1112-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.10.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Штрафово, Старо-Лесковская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
21.10.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 70
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Сухорукова Анна Александровна
Отец - Сухоруков Александр Васильев, крестьянин (с. Старые Лески (Юсупово), Старо-Лесковская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Сухорукова Дарья Николаева (с. Старые Лески (Юсупово), Старо-Лесковская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Жуликова Дарья Николаева, крестьянская жена (д. Штрафово, Старо-Лесковская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Козлов Николай Флоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close