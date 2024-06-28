Сухоруков Александр Васильев
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Сухоруков Александр Васильев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1112-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 20.10.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Старые Лески (Юсупово), Старо-Лесковская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 21.10.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 70
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Сухорукова Анна Александровна
Отец - Сухоруков Александр Васильев, крестьянин (с. Старые Лески (Юсупово), Старо-Лесковская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Сухорукова Дарья Николаева (с. Старые Лески (Юсупово), Старо-Лесковская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Жуликова Дарья Николаева, крестьянская жена (д. Штрафово, Старо-Лесковская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Козлов Николай Флоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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