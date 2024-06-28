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Тарасов Михаил Ильич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Тарасов Михаил Ильич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1111-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.10.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
14.10.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 69
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Тарасов Михаил Ильич
Отец - Тарасов Илья Сергеев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Тарасова Александра Васильева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Тарасова Татьяна Сергеева, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Фирсов Иван Васильев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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