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Флорова Параскева Михайлова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Флорова Параскева Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер записи
110-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.02.1897
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
25.02.1897
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2656, лист: 510
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Галямина Евдокия Семеновна
Отец - Галямин Семен Матвеев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Галямина Пелагея Дмитриева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Галямин Матвей Михайлов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Флорова Параскева Михайлова, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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