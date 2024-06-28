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Митусова Мария Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Митусова Мария Васильевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1109-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.10.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
11.10.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 69
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Митусова Мария Васильевна
Отец - Митусов Василий Флоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Митусова Александра Васильева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Козлова Вера Прокопьева, крестьянская жена (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Митусов Петр Иванов, крестьянский сын (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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