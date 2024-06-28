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Зазнобина Анна Антонова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Зазнобина Анна Антонова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1107-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.09.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
23.09.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 68
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Родионова Антонина Гавриловна
Отец - Родионов Гавриил Григорьев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Родионова Мария Евстафьева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Зазнобина Анна Антонова, крестьянская жена (д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Яковлев Павел Яковлев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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