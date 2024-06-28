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Сидоренкова Евгения Карпова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Сидоренкова Евгения Карпова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1106-р
Роль персоны
Мать
Дата события
18.09.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Куземки, Ртинская вол., Мосальский у., Калужская губ.
Дата крещения
20.09.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 68
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Сидоренков Сергей Михайлович
Отец - Сидоренков Михаил Сидоров, крестьянин (д. Куземки, Ртинская вол., Мосальский у., Калужская губ.)
Мать - Сидоренкова Евгения Карпова (д. Куземки, Ртинская вол., Мосальский у., Калужская губ.)
Воспр. - Моргунов Сергей Семенов, крестьянин (с. Ясенево, Зюзинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Федотова Александра Степанова, крестьянская жена (с. Болтино, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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