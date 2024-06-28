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Кондраков Сергей Петров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Кондраков Сергей Петров
Тип записи
о рождении
Номер записи
1105-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.08.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Кашенцево, Дорожаевская вол., Зубцовский у., Тверская губ.
Дата крещения
06.09.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 68
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Моргунова Вера Сергеевна
Отец - Моргунов Сергей Семенов, крестьянин (с. Ясенево, Зюзинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Моргунова Мария Александрова (с. Ясенево, Зюзинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Кондраков Сергей Петров, крестьянин (д. Кашенцево, Дорожаевская вол., Зубцовский у., Тверская губ.)
Воспр. - Курочкина Федосья Александрова, крестьянская жена (д. Колышово, Заборовская вол., Перемышльский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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