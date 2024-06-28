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Вощанин Николай Семенов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Вощанин Николай Семенов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1104-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.08.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Мамыркино, Егорьевская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.
Дата крещения
30.08.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 67
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Вощанин Александр Николаевич
Отец - Вощанин Николай Семенов, крестьянин (д. Мамыркино, Егорьевская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.)
Мать - Вощанина Елена Максимова (д. Мамыркино, Егорьевская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Коткова Параскева Климова, крестьянская жена (д. Катерево, Егорьевская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Тимофеев Сергей Артемьев, крестьянин (д. Куземки, Ртинская вол., Мосальский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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