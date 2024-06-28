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Клокова Евдокия Васильева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Клокова Евдокия Васильева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1103-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.08.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Стрельцы, Ново-Приборная вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
27.08.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 67
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Бушуев Александр Александрович
Отец - Бушуев Александр Иванов, крестьянин (д. Семеновское, Ореховенская вол., Медынский у., Калужская губ.)
Мать - Бушуева Степанида Александрова (д. Семеновское, Ореховенская вол., Медынский у., Калужская губ.)
Воспр. - Бушуев Владимир Александров, крестьянин (с. Стрельцы, Ново-Приборная вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Клокова Евдокия Васильева, крестьянка (с. Стрельцы, Ново-Приборная вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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