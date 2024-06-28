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Бушуева Степанида Александрова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Бушуева Степанида Александрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1103-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.08.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Семеновское, Ореховенская вол., Медынский у., Калужская губ.
Дата крещения
27.08.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 67
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Бушуев Александр Александрович
Отец - Бушуев Александр Иванов, крестьянин (д. Семеновское, Ореховенская вол., Медынский у., Калужская губ.)
Мать - Бушуева Степанида Александрова (д. Семеновское, Ореховенская вол., Медынский у., Калужская губ.)
Воспр. - Бушуев Владимир Александров, крестьянин (с. Стрельцы, Ново-Приборная вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Клокова Евдокия Васильева, крестьянка (с. Стрельцы, Ново-Приборная вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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