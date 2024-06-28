Бушуев Александр Иванов
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Бушуев Александр Иванов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1103-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 27.08.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Семеновское, Ореховенская вол., Медынский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 27.08.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 67
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Бушуев Александр Александрович
Отец - Бушуев Александр Иванов, крестьянин (д. Семеновское, Ореховенская вол., Медынский у., Калужская губ.)
Мать - Бушуева Степанида Александрова (д. Семеновское, Ореховенская вол., Медынский у., Калужская губ.)
Воспр. - Бушуев Владимир Александров, крестьянин (с. Стрельцы, Ново-Приборная вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Клокова Евдокия Васильева, крестьянка (с. Стрельцы, Ново-Приборная вол., Веневский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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