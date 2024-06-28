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Озерова Анфиса Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Озерова Анфиса Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1102-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.08.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
27.08.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 67
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Озерова Анфиса Ивановна
Отец - Озеров Иван Федоров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Озерова Агрипина Александрова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Озерова Ольга Федорова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Пьянов Александр Ефремов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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