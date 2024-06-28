Шепелак Федор Ильин
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Шепелак Федор Ильин
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1101-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 12.08.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Харсы, Домачевская вол., Брестский у., Гродненская губ.
- Дата крещения
- 16.08.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 66
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Крысюк Евдокия Петровна
Отец - Крысюк Петр Осипов, крестьянин (д. Липинки, Домачевская вол., Брестский у., Гродненская губ.)
Мать - Крысюк Мелания Егорова (д. Липинки, Домачевская вол., Брестский у., Гродненская губ.)
Воспр. - Крысюк Ольга Мартынова, крестьянка (д. Липинки, Домачевская вол., Брестский у., Гродненская губ.)
Воспр. - Шепелак Федор Ильин, крестьянин (д. Харсы, Домачевская вол., Брестский у., Гродненская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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