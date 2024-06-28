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Шепелак Федор Ильин

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Шепелак Федор Ильин
Тип записи
о рождении
Номер записи
1101-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.08.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Харсы, Домачевская вол., Брестский у., Гродненская губ.
Дата крещения
16.08.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 66
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Крысюк Евдокия Петровна
Отец - Крысюк Петр Осипов, крестьянин (д. Липинки, Домачевская вол., Брестский у., Гродненская губ.)
Мать - Крысюк Мелания Егорова (д. Липинки, Домачевская вол., Брестский у., Гродненская губ.)
Воспр. - Крысюк Ольга Мартынова, крестьянка (д. Липинки, Домачевская вол., Брестский у., Гродненская губ.)
Воспр. - Шепелак Федор Ильин, крестьянин (д. Харсы, Домачевская вол., Брестский у., Гродненская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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