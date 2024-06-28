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Крысюк Евдокия Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Крысюк Евдокия Петровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1101-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.08.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Липинки, Домачевская вол., Брестский у., Гродненская губ.
Дата крещения
16.08.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 66
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Крысюк Евдокия Петровна
Отец - Крысюк Петр Осипов, крестьянин (д. Липинки, Домачевская вол., Брестский у., Гродненская губ.)
Мать - Крысюк Мелания Егорова (д. Липинки, Домачевская вол., Брестский у., Гродненская губ.)
Воспр. - Крысюк Ольга Мартынова, крестьянка (д. Липинки, Домачевская вол., Брестский у., Гродненская губ.)
Воспр. - Шепелак Федор Ильин, крестьянин (д. Харсы, Домачевская вол., Брестский у., Гродненская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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