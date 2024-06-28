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Степанов Александр Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Степанов Александр Андреевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1099-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.08.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Заречная Слобода (Кольцовская), Заворовская вол., Тарусский у., Калужская губ.
Дата крещения
09.08.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 66
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Степанов Александр Андреевич
Отец - Степанов Андрей Егоров, крестьянин (д. Заречная Слобода (Кольцовская), Заворовская вол., Тарусский у., Калужская губ.)
Мать - Степанова Татьяна Иванова (д. Заречная Слобода (Кольцовская), Заворовская вол., Тарусский у., Калужская губ.)
Воспр. - Бартухина Евдокия Андреева, крестьянская жена (д. Раево, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Домайский Николай Христофоров, крестьянин (д. Цыганувка, Вильговская вол., Гарволинский у., Седлецкая губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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