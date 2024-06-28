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Вольнова Елена Федорова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Вольнова Елена Федорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1098-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.07.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Спирино, Горская вол., Егорьевский у., Рязанская губ.
Дата крещения
06.08.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 65
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Гарцулева Ираида Ивановна
Отец - Гарцулев Иван Васильев, крестьянин (д. Татарщина, Казимирово-Слободская вол., Мстиславский у., Могилевская губ.)
Мать - Гарцулева Фекла Семенова (д. Татарщина, Казимирово-Слободская вол., Мстиславский у., Могилевская губ.)
Воспр. - Вольнова Елена Федорова, крестьянская девица (д. Спирино, Горская вол., Егорьевский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Крупенков Михаил Тимофеев, крестьянин (д. Кондалиха, Андреевско-Годуновской вол., Александровский у., Владимирская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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