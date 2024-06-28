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Крупенков Михаил Тимофеев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Крупенков Михаил Тимофеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1098-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.07.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Кондалиха, Андреевско-Годуновской вол., Александровский у., Владимирская губ.
Дата крещения
06.08.1915
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 65
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Гарцулева Ираида Ивановна
Отец - Гарцулев Иван Васильев, крестьянин (д. Татарщина, Казимирово-Слободская вол., Мстиславский у., Могилевская губ.)
Мать - Гарцулева Фекла Семенова (д. Татарщина, Казимирово-Слободская вол., Мстиславский у., Могилевская губ.)
Воспр. - Вольнова Елена Федорова, крестьянская девица (д. Спирино, Горская вол., Егорьевский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Крупенков Михаил Тимофеев, крестьянин (д. Кондалиха, Андреевско-Годуновской вол., Александровский у., Владимирская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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