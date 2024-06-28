Гарцулева Ираида Ивановна
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Гарцулева Ираида Ивановна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1098-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 27.07.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- д. Татарщина, Казимирово-Слободская вол., Мстиславский у., Могилевская губ.
- Дата крещения
- 06.08.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 65
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Гарцулева Ираида Ивановна
Отец - Гарцулев Иван Васильев, крестьянин (д. Татарщина, Казимирово-Слободская вол., Мстиславский у., Могилевская губ.)
Мать - Гарцулева Фекла Семенова (д. Татарщина, Казимирово-Слободская вол., Мстиславский у., Могилевская губ.)
Воспр. - Вольнова Елена Федорова, крестьянская девица (д. Спирино, Горская вол., Егорьевский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Крупенков Михаил Тимофеев, крестьянин (д. Кондалиха, Андреевско-Годуновской вол., Александровский у., Владимирская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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