Сидоренков Михаил Сидоров
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Сидоренков Михаил Сидоров
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1097-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 25.07.1915
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Куземки, Ртинская вол., Мосальский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 27.07.1915
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 65
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Константин
Мать - Мосина Ксения Михайлова, крестьянская девица (д. Голяевка, Паньковская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Сергеева Матрона Алексеева, крестьянская жена (д. Екатериновка, Никольская вол., Тимский у., Курская губ.)
Воспр. - Сидоренков Михаил Сидоров, крестьянин (д. Куземки, Ртинская вол., Мосальский у., Калужская губ.)
Примечание: внебрачный
- Примечание / Дополнительно
- внебрачный
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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